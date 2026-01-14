Reduzir custos veterinários sem abdicar dos melhores cuidados

Quem tem um cão ou um gato sabe: entram na vida devagar, mas ocupam o coração por inteiro.

Acordam connosco, esperam-nos à porta, adivinham estados de espírito e oferecem uma companhia que não se explica. Sente-se. É por isso que, em tantos lares portugueses, passaram a ser verdadeiros membros da família. E, como qualquer família, também precisam de cuidados. Consultas, vacinas, tratamentos. Pequenas despesas que, somadas ao longo do ano, fazem diferença no orçamento.

Apesar disso, embora mais de metade dos lares tenham animais, só 5% dos donos têm seguro. A maioria enfrenta os custos veterinários sem rede, deixando muitas vezes para depois aquilo que devia ser visto com rapidez. Não por falta de vontade, mas porque a saúde animal pode ser dispendiosa. E todos sabemos: quando algo acontece ao nosso cão ou gato, o coração decide antes da carteira, mas a conta aparece sempre no fim.

Para ajudar as famílias a equilibrar esta realidade, os CTT lançaram o Seguro Cães e Gatos, em parceria com a Generali Tranquilidade. Um seguro pensado para facilitar: reduzir custos, tornar os cuidados previsíveis e permitir que cada dono faça o melhor pelo seu companheiro de quatro patas sem surpresas financeiras.

Menos custos, mais cuidados: como o seguro pode aliviar (mesmo) o orçamento

Pense num exemplo simples, mas muito comum. Um cão jovem e saudável. Quatro consultas por ano. Vacinas em dia. Uma ida ao veterinário para acompanhar um problema menor. Tudo somado, facilmente chega aos 520 euros anuais numa clínica privada.

Com o Seguro Cães e Gatos CTT, na opção “Mais”, o prémio anual é de 202 euros. Depois, fazendo as consultas dentro da rede aderente, o dono paga apenas 76 euros adicionais pelos mesmos serviços. Resultado? Uma poupança de 244 euros, ou seja, menos 47% face a não ter seguro*.

E esta é apenas a rotina esperada. Quem vive com animais sabe bem que há situações inesperadas: alergias, dores súbitas, infeções, pequenos acidentes domésticos. Aí, mais do que poupar, o seguro garante tranquilidade. A sensação de que o seu cão ou gato não tem de esperar, e que pode ser visto prontamente, sem receio de contas assustadoras.

Outra vantagem é a previsibilidade. Em vez de grandes despesas de uma só vez, o dono passa a contar com um custo anual planeado no seu orçamento familiar. E isto, para muitas famílias, é o que transforma o seguro numa verdadeira ajuda: menos pressão, menos hesitação e decisões mais rápidas quando algo não está bem.

O processo de adesão também reflete esta simplicidade. Pode pedir uma simulação numa Loja CTT ou por telefone. É rápido, claro e sem burocracias desnecessárias. Para quem vive o dia a dia com um animal, isto é essencial: soluções práticas, que não roubam tempo nem exigem complicações.

A verdade é que, quando se olha para os números, o seguro faz sentido. Mas quando se olha para aquilo que sentimos pelos nossos animais, faz ainda mais. Eles oferecem-nos companhia, alegria, rotina, conforto. Cuidar da saúde deles é quase um gesto de gratidão.

E, por isso mesmo, ter um seguro é mais do que uma decisão financeira. É um compromisso com o bem-estar de quem está sempre do nosso lado, nos bons dias e nos outros também. Porque quem faz parte da família merece os melhores cuidados, sempre.

