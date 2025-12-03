Encomendas entregues sem complicações

O Natal tem um tempo muito próprio. Há listas para fazer, compras para tratar, surpresas para preparar e aquela correria inevitável para que tudo fique perfeito. Mas há uma preocupação que todos partilhamos: garantir que as encomendas chegam a horas e sem sobressaltos.

Hoje, em plena era das compras online, a ansiedade é real e cresce à medida que se aproxima a época mais mágica (e mais preenchida) do ano. É precisamente para aliviar esse stress que os CTT têm vindo a reforçar a rede Collectt, criada para facilitar a vida de quem compra online. Porque cada pessoa tem horários diferentes, rotinas próprias e dias mais complicados do que gostaríamos. E porque ninguém merece ficar preso em casa à espera de uma encomenda… sobretudo em dezembro.

A rede que acompanha o seu ritmo (e o seu Natal)

Com mais de 20 mil pontos Pick & Drop na Península Ibérica, a rede Collectt nasceu para dar liberdade ao consumidor. Em vez de depender da sua morada, a encomenda espera por si, onde e quando for mais conveniente. Pode optar por uma Loja CTT, por um Agente Payshop ou por um dos mais de 1.000 cacifos Locky, cada vez mais presentes em supermercados, centros comerciais, postos de abastecimento e espaços de grande circulação.

A grande vantagem? Estes pontos podem encaixar-se mais facilmente na nossa agenda e trajetos, e a grande maioria dos cacifos funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana. Ou seja, pode levantar uma encomenda depois do trabalho, a caminho de casa, à noite ou mesmo ao fim de semana. Tudo ao seu ritmo, sem qualquer pressão. Assim que a encomenda chega ao ponto escolhido, o cliente recebe um SMS ou email para que possa proceder à recolha. No caso do Locky, é enviado um código, que basta inserir no ecrã do cacifo, para que se abra a gaveta respetiva. Simples, rápido, intuitivo.

Esta alternativa “fora de casa”, conhecida como entrega out of home, está a transformar a forma como os portugueses lidam com as compras online. Só em setembro, as entregas feitas através da rede Collectt cresceram mais de 100% face ao ano anterior. E o terceiro trimestre de 2025 confirma a tendência: cada vez mais pessoas preferem escolher, elas próprias, onde recolhem as suas encomendas. Não é apenas comodidade, é autonomia.

E para quem vende em segunda mão, através de plataformas que têm ganho enorme popularidade, a rede Collectt tornou-se um aliado essencial. Permite enviar e receber com segurança, sem depender de horários e sem trocas complicadas. Aproxima quem compra de quem vende, de forma prática e transparente.

Mas há outra vantagem que faz deste sistema uma escolha inteligente: a sustentabilidade. Ao concentrar várias entregas num único ponto, reduzem-se viagens, emissões e deslocações desnecessárias. Algo particularmente relevante numa altura em que o volume de encomendas dispara – da Black Friday ao Dia de Reis.

Num Natal marcado por rotinas aceleradas e mil detalhes para organizar, saber que há uma solução simples e conveniente para garantir que as prendas chegam a tempo traz uma tranquilidade valiosa. Porque, no fundo, aquilo que queremos mesmo é poder desfrutar do que importa: estar com quem gostamos.

Por isso, antes de fazer as suas compras de Natal, lembre-se: há uma forma de evitar imprevistos, entregas falhadas e devoluções complexas. Uma forma que lhe dá liberdade, controlo e conveniência. A escolha que torna tudo mais fácil. Collectt, a rede que acompanha o seu ritmo e o seu Natal.

Saiba mais em ctt.pt.