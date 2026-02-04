Certificados de Aforro: escolhas financeiras fazem a diferença

Se há momento certo para repensar hábitos financeiros, é agora, quando ainda estamos no início de um novo ano e com margem para transformar pequenas decisões em grandes resultados.

O início de um novo ano traz sempre essa vontade silenciosa de reorganizar a vida. Arrumar papéis, rever prioridades, planear objetivos e, claro, pensar no futuro com mais intenção. Se há momento certo para repensar hábitos financeiros, é agora, quando temos margem para transformar pequenas decisões em grandes resultados.

É aqui que entram os Certificados de Aforro, uma solução de poupança que muitos portugueses conhecem. Ainda assim, mais de 60% das pessoas que poupam mantêm o dinheiro parado numa conta à ordem, sem rendimento. Esta é uma oportunidade para mudar isso, para que o dinheiro não fique apenas guardado, mas para que cresça.

Emitidos pelo IGCP e garantidos pelo Estado Português, sem comissões e com flexibilidade para reforçar quando quiser, os Certificados de Aforro oferecem exatamente aquilo que muitos procuram neste momento: segurança, simplicidade e uma forma clara de transformar intenção em ação.

Nova rotina de poupança

Quando falamos de poupança, a consistência é mesmo o que faz a diferença. Comece por definir uma quantia, que deve ficar comprometida mês após mês e que ganha força com o tempo.

Crie rotinas com um propósito e objetivo bem definido. A poupança pode ser uma dessas rotinas, seja para um projeto pessoal, para reforçar o fundo de emergência ou para garantir que os filhos, netos ou sobrinhos têm um ponto de partida mais sólido no futuro.

Aliás, há cada vez mais famílias que escolhem oferecer poupança em vez de presentes tradicionais. Não é um objeto que se perde, não é algo que passa de moda. É um gesto que cresce. Que acompanha quem o recebe. Que pode abrir portas daqui a alguns anos. Num início de ano cheio de resoluções, oferecer futuro pode ser um dos gestos mais simbólicos e generosos.

Segurança, flexibilidade e controlo a partir do telemóvel

Outra das razões pelas quais os Certificados de Aforro continuam a ser uma solução tão valorizada é a sua flexibilidade. Apesar de serem um produto de longo prazo, os montantes podem ser resgatados sem penalização a partir do terceiro mês, o que dá liberdade para ajustar a estratégia à vida real – com imprevistos, projetos e mudanças típicas de qualquer ano.

Abrir uma conta aforro é igualmente simples: basta ir a uma Loja CTT, e depois pode acompanhar tudo através da App CTT, na qual consulta o saldo, verifica os juros e faz reforços quando quiser. Prático, flexível e adaptado ao ritmo do seu dia a dia.

Num início de ano que começa com promessas, mas também com a vontade de fazer melhor, os Certificados de Aforro surgem como uma escolha inteligente. Uma forma segura de dar um passo em frente e construir a sua poupança ao seu ritmo e de forma consistente.

Certificados de Aforro são um começo seguro para construir o futuro que deseja. Saiba mais em ctt.pt, numa Loja CTT ou ligue grátis 800 201 800, nos dias úteis das 08h30 às 19h30.